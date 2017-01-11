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Сегодня в южных областях Украины ожидаются снегопады и сильные порывы ветра, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, по данным Укргидрометцентра, до конца суток 11 января в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской областях и в Крыму – порывы ветра 15-20 м/с, местами налипание мокрого снега, гололед, метели, на дорогах гололедица, в Одесской, Николаевской и Херсонской областях – сильный снег и мокрый снег.

Кроме того, 12 января в Карпатах, днем и в Харьковской, Донецкой и Луганской областях порывы ветра 15-20 м/с.

«Уважаемые граждане! Будьте осторожны во время пребывания на улице и по возможности не пользуйтесь личным автотранспортом», – подчеркнули в ГосЧС.

Напомним, в Одесской области из-за сложных погодных условий (снегопад, метель), остается закрытым движение для всех видов транспорта на автодороге М-15 Одесса – Рени.
ForUm

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