По поручению премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в правительстве создана рабочая группа во главе с профильным вице-премьером Павлом Розенко, которая будет отслеживать реализацию решения о повышении минимальной заработной платы в два раза, сообщили ForUm’у в департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Отмечается, что такие же специальные рабочие группы будут созданы в областях и городах страны.

«Я дал поручение профильному вице-премьеру Павлу Розенко, он уже предметно этим вопросом занимается, созданы группы, которые будут четко мониторить ситуацию, как людям начисляется заработная плата, как она выплачивается. В ближайшее время мы создании коммуникационные возможности, чтобы люди нам сообщали конкретно, где, на каком предприятии не выплачивается заработная плата, или занижается, или скрывается, и мы будем очень четко реагировать, потому что в областях и городах будут созданы специальные рабочие группы, которые за первый период времени будут отслеживать и помогать восстанавливать справедливость на местах», - сообщил премьер-министр, открывая заседание правительства в среду.

Глава правительства поставил задачу еженедельно информировать его о конкретных цифрах реализации решения о повышении минимальной заработной платы. В свою очередь он будет сообщать стране о том, «что происходит с выплатой заработной платы».

«Мы будем публично приводить данные, которые будут свидетельствовать, как происходит изменение системы оплаты труда по отношению к украинским гражданам. Это для нас тоже является очень важным приоритетом, - отметил Гройсман. - Мы доведем это решение до полноценной реализации во всех уголках нашей страны».

Правительство в этом вопросе сотрудничает в том числе с профсоюзами и федерацией работодателей, отметил он.

«Я хочу заверить, что я добьюсь того, что каждый работодатель будет должным образом оценивать работу наемного сотрудника. Ничего, если владелец бизнеса немного меньше заработает денег, немножко меньше, а его сотрудники будут получать значительно больше. Это должна быть логика наших действий», – подчеркнул премьер-министр.

Глава правительства подверг критике тех, кто выступает против повышения минимальной заработной платы.

«У меня вопрос: есть ли совесть у этих людей? Как можно критиковать то, что дает возможность людям в конце концов начать получать заработную плату, которая будет приближаться к необходимым размерам, - убежден Гройсман. - Подчеркиваю, что это решение было правильным и в интересах украинских граждан».

Напомним, минимальная зарплата в 2017 году установлена с 1 января на уровне 3,2 тыс. грн, в почасовом размере - 19,34 грн.