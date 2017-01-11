В обмен на получение данных из электронной почты руководителя избирательного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон, Дональд Трамп должен был согласиться отвлечь внимание от российского вторжения в Украину. Об этом говорится в «компромате» на новоизбранного президента США, обнародованном изданием Buzzfeed.

«Российский режим стоял за недавней утечкой тревожных электронных писем Демократического национального комитета на платформу WikiLeaks», – говорится в тексте доклада, сообщает УНИАН.

«В обмен команда Трампа согласилась отстраниться от российского вторжения в Украину, как части кампании, и заняться оборонительными обязанностями США-НАТО в Балтии и Восточной Европе, чтобы отвлечь внимание от Украины, приоритетной для Путина, тема которой должна быть вытравлена» — говорится в «компромате».

Напомним, ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — политической охотой на ведьм.