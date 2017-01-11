В результате вражеского обстрела под Новозвановкой украинские военнослужащие потеряли своего собрата, еще один был ранен. Об этом заявил заместитель председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Юрий Клименко, сообщает пресс-служба ОВГА.

По его словам, по позициям сил АТО вблизи сел Новозвановка и Троицкое Попаснянского района незаконные вооруженные формирования шесть раз открывали огонь из 82 мм минометов, установок разминирования УР-83П, гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. А в направлении пгт Станица Луганская противник дважды применил подствольные гранатометы и стрелковое оружие.

«Украина сегодня потеряла еще одного героя, который не жалея собственной жизни защищал Луганщину и всю нашу страну от агрессии коварного врага. Выражаю свое искреннее соболезнование близким и родным погибшего», - отметил Клименко.