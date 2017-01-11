Белоцерковская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП с участием полицейских.



Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 42-летний водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость движения, проезжая перекресток улиц в Белой Церкви, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились трое полицейских. В результате столкновения двое полицейских погибли, еще один – получил тяжелые телесные повреждения.



Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.



Во время досудебного расследования в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.



Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, ДТП произошло в октябре прошлого года.