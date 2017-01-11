также в разделеОбщество
Офис омбудсмена: Савченко обнародовала фамилии военных незаконно 10
Кременецкий: Российские офицеры в СММ ОБСЕ – кадровые сотрудники спецслужб РФ 17
Решение о призыве офицеров запаса еще не принято 49
«ЛНР» может платить Украине за воду углем 27
Харьковский поклонник «Новороссии» получил срок 28
Трассу Одесса – Мелитополь перекрыли для грузовиков 19
Нацгвардия не ведет переговоры по задержанной в Донецке медсестре 38
ВСУ заняли на Светлодарской дуге новые позиции 183
На юге Украины объявлено штормовое предупреждение 246
В Кремле проанализируют списки Савченко 76
В Госпогранслужбе рассказали о задержанном в Крыму украинце 55
Нацгвардия: Задержанная в Донецке медсестра не была военнослужащей 105
«Динамо» передумало судиться с НБУ и «ПриватБанком» 43
Жебривский «украинизировал» Донецкую ОВГА 37
МИД Канады возглавила украинка 82
В Одесской области все еще перекрыты ряд дорог 156
Савченко уточнила списки пленных 158
Климкин о вандализме на Львовщине: Такими провокациями нас не поссорить 74

Белоцерковская прокуратура завершила досудебное расследование и направила в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в отношении мужчины, который совершил смертельное ДТП с участием полицейских.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Установлено, что 42-летний водитель автомобиля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, превысив скорость движения, проезжая перекресток улиц в Белой Церкви, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на перекресток, в результате чего допустил столкновение со служебным автомобилем, в котором находились трое полицейских. В результате столкновения двое полицейских погибли, еще один – получил тяжелые телесные повреждения. 

Действия правонарушителя квалифицированы по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Во время досудебного расследования в отношении подозреваемого была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3 лет.

Напомним, ДТП произошло в октябре прошлого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

109
Теги
Ботинки зимние