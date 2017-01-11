2017-й год не обещает быть легким. Все начнется 20 января, когда в Вашингтоне официально вступит в должность новый президент США Дональд Трамп. Затем состоятся парламентские выборы в Нидерландах, президентские и парламентские во Франции, парламентские в Германии, референдум об изменениях в Конституцию в Турции, начнутся переговоры о выходе Британии из ЕС вследствие Brexit. На протяжении года Россия будет предпринимать радикальные усилия по отмене санкций и в связи с этим ключевым событием первого полугодия может стать саммит «Большой семерки» в Италии в конце мая. Очевидно, что позиции России могут укрепиться в случае положительных для Москвы результатов президентских выборов в Индии, Иране и Сербии, а также 19-го Национального конгресса Коммунистической партии Китая, где будут менять Политбюро. Против нее могут сыграть собственные, неадекватные политическому весу и экономическому потенциалу амбиции, запуск процесса реформирования ООН (о чем говорит Трамп, и чего не хочет РФ), выход на мировой рынок сланцевых ресурсов нефти и газа. Геополитические прогнозы в условиях тотальной неопределенности – дело неблагодарное. И все же попробуем спрогнозировать в общих чертах, что ждет мир и Украину в новом году.

США. Чего ожидать от Трампа?

Команда Трампа, вопреки ожиданиям, начала действовать практически без раскачки. Об этом свидетельствует, среди прочих шагов, недавнее решение отозвать до 20 января послов, назначенных Бараком Обамой. Даже если оставить в стороне чисто человеческий аспект этой проблемы (учебный год для детей) и сложности срочного отъезда в течение трех недель, это весьма радикальное решение практически парализует работу Государственного департамента, ведь процедура назначения послов в США – длительная, они должны пройти слушания в Конгрессе, а это требует иногда месяцев ожидания в очереди. Кроме того, Трамп уже успел поссориться с разведывательным сообществом, которое вынуждено убеждать его в том, что Россия вмешивалась в выборы в США, и происходило это по прямому поручению Владимира Путина. Но все это эпизоды по сравнению ожиданиями первых шагов новой администрации на внутренней арене и во внешней политике, которые прогнозируются как в положительном аспекте, так и в сугубо черных тонах. К примеру, во внутренней политике основное внимание будет уделено пересмотру программы предоставления медицинских услуг Obamacare, которую республиканцы критикуют с самого начала. Однако новая программа, подготовленная республиканцами, по предварительным прогнозам, будет стоить около 1 триллиона долларов, а бюджет на 2017 год уже сверстан.

Трамп является сторонником экономического изоляционизма и в значительно большей степени, чем его предшественники, будет стремиться развивать национальную экономику за счет сворачивания тенденций глобализации, ставшими визитной карточкой минувшего десятилетия.

Ясно также, что Трамп является сторонником экономического изоляционизма и в значительно большей степени, чем его предшественники, будет стремиться развивать национальную экономику за счет сворачивания тенденций глобализации, ставшими визитной карточкой минувшего десятилетия.

Команда Трампа уже практически сформирована и хорошо, что он не отступил от американских традиций заранее представить общественности кандидатуры на все основные государственные посты. Следует признать, что новички из числа деловых кругов в составе администрации составляют меньшинство. В новой администрации немало ярких личностей. Самой противоречивой фигурой является кандидат на должность Госсекретаря Рекс Тиллерсон – бывший глава энергетического гиганта «Exxon-Mobil», имеющий тесные связи и огромный опыт работы в пятидесяти странах мира, в том числе в России. Многочисленные дискуссии вокруг этой кандидатуры сводятся к двум основным оценкам: либо Трамп действительно намерен найти пути взаимодействия с Путиным и для этого выбрал понятного для русских представителя ключевого энергетического сектора, либо он рассчитывает на поиск своих, основанных на прагматичных деловых интересах механизмов реализации внешней политики США по всему миру. В пользу прагматичности нового президента свидетельствует и ставшая уже знаменитой «твиттер-дипломатия» Трампа, когда он в нескольких публикациях высказал прямые угрозы в адрес «Дженерал Моторс» и «Тойоты», которые собирались инвестировать в автомобильное производство в Мексике, а поставлять автомобили в США. Новоизбранный президент пригрозил им высокими налогами на ввоз продукции в США, если производство автомобилей будет расположено за пределами страны. Вообще-то налоги устанавливает Конгресс, а не президент, однако обе компании заявили о пересмотре своих планов. Следует ожидать, что большинство кандидатур, выдвинутых для работы в администрации Трампа, получат согласие Конгресса. Что касается противоречивой фигуры Тиллерсона, то можно с высокой долей вероятности прогнозировать, что и она получит поддержку, если только не будет снята до рассмотрения в Сенате в связи с достаточно резкой критикой в его адрес со стороны влиятельных демократов и ряда сенаторов- республиканцев. Еще одной потенциально конфликтной проблемой в новом году может стать отчет разведывательных служб США о вмешательстве России в американские выборы.

Недоверие, которое команда Трампа выразила по отношению к этому отчету, привело к отставке одного из членов команды победителей – бывшего главы ЦРУ Джозефа Уилси, который на этапе выборов выполнял функции главного советника Трампа. Ситуация вокруг русских хакеров станет определенным вызовом для нового главы разведки бывшего сенатора от Индианы Дэниела Коатса. Именно ему предстоит не только реформировать систему разведывательных органов США, о чем Трамп заявлял в своей предвыборной программе, но и взять на себя ответственность подтвердить или опровергнуть выводы предшественников о роли России в осуществлении американской демократии. Трамп уже заявил о формировании специальной команды по кибербезопасности, которая на протяжении трех месяцев нового года должна будет дать ответ на этот вызов. Таким образом, следует ожидать, что в 2017 году администрация Трампа будет стремиться продемонстрировать ряд новых подходов как во внутренней, так и во внешней политике, включая попытку достичь некоего соглашения с Путиным. В первую очередь оно будет касаться борьбы с ИГИЛ в Сирии, а также определенных шагов по охлаждению конфронтации по линии Россия-НАТО. Неясно как Трамп оценит недавнюю попытку России укрепить военные связи с Филиппинами – Соединенные Штаты всегда болезненно воспринимали угрозы своему доминированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также степень конфронтации, на которую США готовы пойти в отношениях с Китаем. Крайне неопределенной выглядит и проблема санкций, введенных в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе. Этот вопрос, скорее всего, будет рассматриваться на саммите G-7 в мае, где будет присутствовать только что избранный президент Франции и канцлер Германии Ангела Меркель, для которой выборы будут еще впереди.

Путин постарается сделать все, чтобы новое руководство США и Франции избрало «прагматический» подход и санкции если и не были бы сняты окончательно, то значительно ослаблены

Следует ожидать, что на протяжении ближайших месяцев Путин постарается сделать все, чтобы новое руководство США и Франции избрало «прагматический» подход и санкции если и не были бы сняты окончательно, то значительно ослаблены. Что касается экономической политики Трампа, то можно прогнозировать укрепление доллара и приток инвестиций в американские ценные бумаги – рынки, похоже, доверяют бизнес-опыту нового Президента США.

Выбор Франции

Первый тур президентских выборов во Франции пройдет 23 апреля, второй – 7 мая. Опросы общественного мнения показывают, что на сегодняшний день лидерами гонки являются два политика – Франсуа Фийон, который при Николя Саркози работал премьер-министром, и Марин Ле Пен – лидер ультраправого националистического фронта Франции.

С Ле Пен в принципе все ясно – ее партия на протяжении двух лет получала прямую финансовую помощь от России, и ныне, в разгар компании, французские банки отказались давать ей кредиты. Это радикальный политик крайне правого толка, выступающий за выход Франции из ЕС, признание Крыма российским, жесткие меры по отношению к мигрантам.

Фийон тоже представляет правоцентристские силы, и тоже выступает против «изоляции России», однако в отличие от Ле Пен он – системный политик, имеющий значительный опыт государственного управления. Он ратует за «независимый внешний курс», «налаживание диалога с Россией» и сохранение ЕС. Согласно опросам общественного мнения, Фийон лидирует с 26%, у Ле Пен 24%. В случае выхода во второй круг Фийон побеждает с 67% против 33% у Ле Пен.

Следует ожидать, что победит все же Фийон, поскольку фигура Ле Пен является чересчур радикальной даже для сторонников правых взглядов

Следует ожидать, что победит все же Фийон, поскольку фигура Ле Пен является чересчур радикальной даже для сторонников правых взглядов, которых во Франции немало. Скорее всего, в поддержку Фийона выступят и другие политические силы (есть независимый кандидат, бывший министр экономики и финансов Эмманюэль Макрон с потенциалом 10-15%, крайне левые кандидаты и представители социалистов) только, чтобы не допустить к власти ультраправых. В случае победы Фийона остается неясным, какова будет его позиция по украинскому вопросу. С одной стороны, он выступает за независимую от мнения США внешнюю политику, с другой, скорее всего, его позиция близка с видением Трампа, что касается налаживания диалога с Путиным. Многое будет зависеть от того, удастся ли ему наладить сотрудничество с Меркель, которая была и остается настоящим лидером ЕС.

Важность новой победы Меркель

Парламентские выборы по немецкому законодательству должны пройти между 27 августа и 22 октября (точная дата еще неизвестна). По оценке специалистов, если бы выборы состоялись сегодня, Меркель осталась бы на посту канцлера в четвертый раз.

Ведущие СМИ Германии уже говорят о выборах 2021 года – настолько очевидным кажется преимущество нынешнего канцлера. Однако не все так просто. Правоцентристская партия «Христианско-демократический союз» во главе с Меркель не чувствует себя комфортно на местных выборах. Ее конкурент – «Альтернатива для Германии» – партия правого толка, антииммигрантская и антиисламистская, имеет поддержку евроскептиков, выступает за отмену санкций против России, удивительно успешно приняла участие в муниципальных выборах. Ее поддержка растет потому что растет недовольство миграционной политикой Меркель. Тут явно проявляется фактор сирийского кризиса и наличие фактора Турции, которая все еще содержит на своей территории 3 млн сирийских беженцев и находится в крайне напряженном диалоге с ЕС. Прямому конкуренту Меркель социал-демократу Зигмару Габриелю не удалось убедить немецких избирателей и он отстает от Меркель на 10% (по некоторым опросам у него 24% против 34% у Меркель).

Победа Меркель – серьезный шанс для Украины побороться за продление санкций и сохранить единую позицию ЕС против России.

По мнению аналитиков, проигрыш Меркель будет катастрофой для ЕС, где начнется парад суверенитетов. Ей нелегко придется в диалоге с США, особенно после серии корпоративных скандалов – с Фольксвагеном в США и Apple, Google в Европе. Более того, ситуация в Бундестаге сложится, скорее всего, таким образом, что христианским демократам придется формировать коалицию, чтобы назначить канцлера, а это всегда ослабляет политика, вынужденного вести борьбу на множестве фронтов одновременно. Победа Меркель – серьезный шанс для Украины побороться за продление санкций и сохранить единую позицию ЕС против России.

От чего зависит стабильность Нидерландов

Прошлогодняя история с референдумом в Нидерландах стала серьезным испытанием для Европы. Нынешние парламентские выборы должны показать насколько граждане страны поддаются риторике популизма, которую использует лидер гонки – праворадикальная «Партия свободы» во главе с Гертом Вильдерсом. Именно эта партия стала инициатором референдума по вопросу подписания Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. Вильдерс является открытым противником ислама и обещает вывести Нидерланды из ЕС. Он предложил запретить Коран и строительство мечетей, ввести налог на хиджабы. Увы, его популярность растет и партия действующего премьер-министра Марка Рютте пока на втором месте, а их партнеры по коалиции – на третьем. В случае победы «Партии свободы» остальные политические силы будут вынуждены объединится в коалицию, чтобы ограничивать действие правых, а это приведет к постоянной нестабильности в одной из важнейших стран Европы.

Кроме судьбы Соглашения об ассоциации и безвизового режима, которые существенно зависят от позиции Нидерландов, ожидается окончательное решение по сбитому малазийскому «Боингу», что должно иметь далеко идущие правовые и политические последствия для Путина и его клики

Кроме судьбы Соглашения об ассоциации и безвизового режима, которые существенно зависят от позиции Нидерландов, ожидается окончательное решение по сбитому малазийскому «Боингу», что должно иметь далеко идущие правовые и политические последствия для Путина и его клики.

Проблемы Китая

Экономика Китая находится в сложном положении. По данным финансовых аналитиков, страна находится на пороге экономического кризиса, а совокупный долг Китая превысил 255% ВВП. По некоторым показателям ситуация в Китае напоминает предкризисный 2008 год с «Lehman Brothers», хотя, конечно, ее специфический характер (высокий уровень частных сбережений, неразвитые рынки капитала, значительное государственное участие в большинстве крупных банков) не делают кризис неизбежным.

Позиции председателя КНР Си Цзиньпина являются весьма устойчивыми, поэтому выборы Политбюро КПК на Национальном конгрессе этой осенью должны пройти гладко и Си Цзиньпин сможет вновь возглавить страну.

Болезненным вопросом остается ситуация в Гонконге, где 26 марта тоже состоятся выборы председателя. Гармония «одна страна, две системы», похоже, исчерпала себя и протесты среди избирателей Гонконга создают тенденцию к большей независимости от Пекина. Можно прогнозировать, что от ситуации в Гонконге, а также от способности наладить диалог с Трампом (а отношения между Китаем и США в последнее время, мягко говоря, напряженные) будет в значительной степени зависеть авторитет Си Цзиньпина в партии.

Следует ожидать, что именно по линии Китай-США будет пролегать основной вызов для администрации Трампа

Следует ожидать, что именно по линии Китай-США будет пролегать основной вызов для администрации Трампа, а для Си Цзиньпина очень важно будет не обострять ситуацию до конфликта.

Испытания для экономики Турции

В конце апреля – начале мая в Турции с большой степенью вероятности состоится конституционный референдум, результатом которого должна стать трансформация политической системы от парламентско-президентской к президентской. Следует ожидать, что коалиция правящей Партии справедливости и развития, неформальным лидером которой является Реджеп Тайип Эрдоган, и Партии националистического движения во главе с Девлет Бахчели, которая стала инициатором пакета из 18 поправок, сможет получить поддержку народа.

Это, несомненно, укрепит позиции нынешнего главы государства Эрдогана, который, как ожидается, станет основным кандидатом на пост Президента Турции на выборах 2019 года. В следующем году экономику Турции ждут непростые времена в связи с непрекращающейся угрозой терактов и неблагоприятной внешней коньюктурой. Нельзя исключить продолжение стагнации в туристическом секторе и дальнейшую девальвацию лиры, что, впрочем, может стимулировать экспорт.

Планы Путина

Наиболее сложным вопросом является то, как будет развиваться в новом году ситуация вокруг России. В 2018 году в России состоятся президентские выборы и Путин, без всякого сомнения, намерен в них участвовать и победить.

Геополитическая изоляция, в которой он оказался на нынешнем этапе в связи с войной против Украины, и режим санкций, существенно ограничивающий политические и экономические возможности Москвы, ставит под угрозу планы "подъема с колен" и переформатирования мира по кальке, нарисованной на Лубянке. Попытка радикально изменить ситуацию через вмешательство в сирийский конфликт позволило достичь нескольких тактических результатов, в частности, добиться существенного сближения с Турцией и Ираном. Однако война на два фронта – в Украине и Сирии – оказались слишком затратными, и Россия уже приняла решение сократить военное присутствие в Сирии в 2017 году. Будущее этой страны Россию не интересует, но для того, чтобы добиться взаимопонимания с Трампом в чувствительном для США вопросе войны против ИГИЛ, и в ключевом для Турции вопросе борьбы с курдами, все средства хороши. Кроме того, никуда не исчезнут и противоречия по сирийскому вопросу с Ираном, где также пройдут президентские выборы. Следует ожидать, что если «пакет» с США удастся сформировать, Россия перестанет раздувать сирийский конфликт, и, кроме того, возможно, острая фаза войны на Донбассе сойдет на нет.

Нет сомнения и в том, что Москва попытается использовать и даже повлиять на результаты выборов в ключевых странах Европы, чтобы если не разрушить, то серьезно ослабить ЕС изнутри, и добиться полной отмены санкций, что может произойти в случае победы во Франции, Германии и Нидерландах правых сил.

Угрозы для Украины

Главным геополитическим риском года для мира и Украины является то, удастся ли здоровым политическим силам в Европе удержаться у власти, а новой американской администрации найти выверенную форму взаимоотношений как с ЕС и союзниками по НАТО, так и в диалоге с Россией.

Разумеется, для нас основными партнерами в Европе будут оставаться Германия и Франция. Однако для нас крайне важно в новом году сохранить и развивать сотрудничество с Польшей, странами Балтии и Скандинавии, которые являются естественными союзниками Украины в противостоянии российской агрессии. В условиях, когда евроскептики с нетерпением ожидают начала переговоров по выходу Британии из ЕС, а франко-немецкий альянс входит в избирательный цикл и угроза выборов нависла также над испытывающей экономические проблемы Италией, именно наши ближайшие соседи, и в первую очередь, Польша примут на себя роль основных адвокатов продления санкций против РФ и усиления восточного фланга НАТО. Кроме того, именно странам Центральной Европы надлежит стать основной силой противодействия планам Москвы по строительству обходных газопроводов вокруг Украины. 2017-й год обещает стать началом новых глобальных трансформаций в мировой политике, когда правые силы и популисты всех мастей будут стремиться размыть подходы, основанные на ценностях, лозунгами прагматизма и изоляционизма. Ни того, ни другого Украина позволить себе не может. И поэтому задача максимум – это не допустить никаких «пакетов» и закулисных договоренностей без нашего участия.