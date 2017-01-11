В Киеве 7 января на остановочной платформе «Протасов Яр» при попытке нарисовать «граффити» на электропоезде, неизвестные напали на помощника машиниста, который сделал им замечание, сообщает пресс-служба «Укрзализныци».

«Это произошло при отправлении пригородного электропоезда Киев-Яготин. Два посторонних человека попытались закрасить электропоезд, однако им помешал помощник машиниста, сделав им замечание. При закрытии дверей электропоезда, когда работник железной дороги прошел по платформе, чтобы сообщить машинисту об окончании посадки, хулиганы брызнули железнодорожнику из газового баллончика в глаза, сбили его с ног и избили ногами. После вмешательства пассажиров преступники скрылись», – говорится в сообщении.

По данным компании, машинист электропоезда вызвал скорую помощь по ст. Дарница. В областной больнице пострадавшему промыли глаза и удалили селезенку. Правоохранители ведут расследование преступления.

«Железнодорожники благодарят пассажиров, что те не остались в стороне от ситуации, вмешались и вступились за сотрудника железной дороги, который пострадал, выполняя свою работу», – подчеркнули в «Укрзализныце».