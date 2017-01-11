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В документе-докладе британского разведчика, который готовили для политических конкурентов избранного президента США Дональда Трампа, есть раздел, посвященный связям бывшего главы его избирательной кампании Пола Манафорта с коррупционными схемами экс-президента Украины Виктора Януковича.

В докладе говорится, что у Януковича была тайная встреча с президентом России Владимиром Путиным возле Волгограда, сообщает УНИАН со ссылкой на Buzzfeed.

На ней экс-президент Украины убеждал российского лидера в том, что нет доказательств его «откатов» Манафорту.

Напомним, ранее американское издание Buzzfeed опубликовало 35-страничный доклад о сборе спецслужбами «компромата» на избранного президента США Дональда Трампа.

Сам Трамп назвал доклад ложным, а его публикацию — политической охотой на ведьм.

Как известно, Национальное антикоррупционное бюро подтвердило, что в списках так называемой «черной бухгалтерии» Партии регионов фигурирует бывший советник экс-президента Виктора Януковича Пол Манафорт.

Сам Манафорт отрицает получение 12,7 млн долларов из «черной бухгалтерии» ПР.

Национальное антикоррупционное бюро отказалось предоставлять какую-либо информацию о роли Манафорта.
ForUm

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