также в разделеСпорт
Украинского шашиста дисквалифицировали на три года 168
ФИФА увеличила количество участников ЧМ до 48 команд 235
Еще одна организация признала Ломаченко лучшим боксером мира 346
Музычук стала чемпионкой мира по шахматам в блице 132
Федерация боевого самбо Украины: Мы завершили год с хорошими результатами 22
Украинец Иванчук стал победителем чемпионата мира по быстрым шахматам 84
Музычук стала чемпионкой мира по быстрым шахматам 75
Шевчук завершил карьеру футболиста 52
Ломаченко стал автором лучшего нокаута 2016 года 92
Назван лучший вратарь мира в этом году 66
Ломаченко назван лучшим боксером 2016 года 69
«Шахтер» попрощался с Селезневым 51
Украинский боксер победил американца 192
Рыбка покинул «Динамо» 224
МОК открыл дела против 28 российских участников Игр в Сочи 32
У России отобрали этап Кубка мира по конькобежному спорту 76
Сборная Украины сдала позиции в рейтинге ФИФА 49
Селезнев переходит в турецкий клуб 46

Входящие в Ассоциацию национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 национальных антидопинговых организаций потребовали отстранить российских спортсменов от всех международных соревнований и лишить страну права проведения международных турниров.

Об этом в Twitter сообщил журналист Службы BBC Дэн Роан. Он также разместил текст документа, передает 112 Украина.

«В свете второго доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства Ричарда Макларена лидеры группы NADO требуют отстранить все российские спортивные организации от участия во всех международных соревнованиях, а всем атлетам дать пройти единый процесс проверки на допинг, чтобы они могли получить возможность выступать под нейтральным флагом, пока не будет достигнут прогресс в (антидопинговой) реформе»,— говорится в заявлении Ассоциации.

Среди стран, которые поддержали обращение: Австрия, Бельгия, Канада, Хорватия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Ирландия, Япония, Нидерланды, Польша, Словения, Испания, ЮАР, Швеция, Швейцария и США.

Напомним, согласно второй части доклада Макларена о допинге в России, представленной 9 декабря 2016 года, более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта были причастны к манипуляциям с положительными допинг-пробами.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

229
Теги
Ботинки зимние