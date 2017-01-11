Задержание спецслужбами Российской Федерации гражданина Украины в оккупированном Крыму могло произойти 5 января. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян в эфире телеканала 112 Украина.

«В результате дополнительной проверки мы выяснили, что, возможно, такой факт действительно имел место, но было это еще 5 января», - заявил Слободян.

По его словам, действительно гражданин Украины мог сменить фамилию и получить новые документы в установленном порядке, чтобы попасть на территорию оккупированного Крыма.

«В связи с этим оснований для его задержания мы не имели, но в результате дополнительных фильтрационных мер, скорее всего, россияне смогли выявить, что это именно тот гражданин, который проходил по базе данных, и ему запрещен въезд на территорию РФ», - прокомментировал ситуацию представитель Госпогранслужбы.

При этом Слободян отметил, что контактов с представителями правоохранительных органов Российской Федерации на полуострове в ГПС Украины не поддерживают, а потому проверить достоверность информации о задержании украинца в Крыму могли только через свои базы данных.

«Мы продолжаем проверять эту информацию уже с другими правоохранительными органами, и окончательные результаты будут несколько позже», - отметил Слободян.

Напомним, 10 января стало известно, что 5 января российские пограничники задержали украинца, изменившего фамилию, чтобы попасть в оккупированный Крым. Позже его арестовали.