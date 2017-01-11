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Футбольный клуб «Динамо» (Киев) отозвал иск к Нацбанку, Фонду гарантирования вкладов физлиц и временному администратору «ПриватБанка», которым требовал отменить решение комиссии НБУ по признанию ФК связанным с «ПриватБанком».

Согласно данным Единого реестра судебных решений, заявление об отзыве иска было удовлетворено Окружным административным судом Киева 29 декабря 2016 года.

ООО «ФК «Динамо Киев» просило суд признать противоправным и отменить решение Комиссии по вопросам определения связанных с банком лиц НБУ от 13 декабря 2016-го №105 в части признания клуба связанным с ПАО «КБ ПриватБанк»; признать противоправным и отменить приказ временного администратора ПриватБанка в части, которая касается прав и интересов ООО «ФК «Динамо Киев»»; принять решение относительно остановки/блокирования/прекращения или другого ограничения расходных наличных и/или безналичных операций по текущим, депозитным, корреспондентским или другим счетам в «ПриватБанке».

«Футбольный клуб «Динамо» продолжает работать с «ПриватБанком» в обычном режиме. Никаких проблем с обслуживанием счетов не было, если не считать нескольких первых дней после объявления о национализации «ПриватБанка». Подчеркиваем, что ФК «Динамо» (Киев) имеет полное и взаимное понимание по всем вопросам как с администрацией «ПриватБанка», так и с руководством НБУ», - заверили в клубе.
ForUm

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