Директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер во вторник, 10 января, заявил, что Россия делала попытки повлиять на выборы минимум в «нескольких десятках» стран.

Во время слушаний в комитете по разведке Сената он отметил, что РФ выступает как дерзкий игрок киберпространства по всему миру, сообщает DW.

Он рассказал, что его ведомство получило данные об организованных Москвой хакерских атаках во время президентской кампании США в 2016 году на основе слов информаторов, анализа технических данных и доступной широкой общественности информации.

Клэппер пояснил, что раскрыть большинство деталей отчета не может из-за необходимости защиты источников и методов разведки. Он добавил, что россияне решили, что с Трампом «будет проще договариваться», чем с демократами, поскольку он бизнесмен.

Руководитель Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Бреннан, выступая на слушаниях, рассказал, что предупредил российского коллегу, что Москва «играет с огнем». Ему ответили, что это передадут Путину, однако отрицали вмешательства со стороны РФ.

Напомним, 29 декабря США ввели санкции против России за кибератаки против американской избирательной системы.