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Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал сотрудников ОВГА общаться на работе на украинском языке.

О подписании соответствующего распоряжения он сообщил в Facebook.

«Подписал распоряжение «О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей». Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на украинский язык», – написал Жебривский.

Глава ОВГА напомнил, что в прошлом году власти дважды организовывали курсы делового украинского языка для сотрудников администрации.

«Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017 организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», – отметил он.
ForUm

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