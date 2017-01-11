Глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский обязал сотрудников ОВГА общаться на работе на украинском языке.
О подписании соответствующего распоряжения он сообщил в Facebook.
«Подписал распоряжение «О применении государственного языка сотрудниками облгосадминистрации при исполнении своих должностных обязанностей». Отныне в Донецкой областной военно-гражданской администрации переходим на украинский язык», – написал Жебривский.
Глава ОВГА напомнил, что в прошлом году власти дважды организовывали курсы делового украинского языка для сотрудников администрации.
«Не останавливаемся ни на минуту. Идем дальше. В 2017 организовываем для наших сотрудников курсы изучения английского языка», – отметил он.
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