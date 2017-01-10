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Служба безопасности Украины официально опровергла информацию адвокатов, опубликованную в интервью одному из отечественных СМИ, о якобы «нечеловеческих» условиях пребывания Александра Ефремова в изоляторе временного содержания СБУ, сообщает пресс-центр спецслужбы.

При этом в СБУ подчеркнули, что за все время пребывания под стражей Ефремов и его адвокаты не подали ни одной жалобы, в том числе на условия содержания. «Ефремов находится в стандартной двухместной камере площадью 13,5 квадратного метра, которая оборудована всем необходимым. Окно с форточкой свободно открывается по желанию задержанного», – говорится в сообщении.

«Для прекращения спекуляций Служба безопасности Украины, по обращению адвокатов, готова предоставить возможность для ознакомления с условиями содержания господина Ефремова уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека Валерии Лутковской», – отметили в СБУ.

Ранее адвокат Ефремова Александр Мельников пожаловался на плохие условия содержания подзащитного. По его словам, Ефремов шесть месяцев отбывает арест в одиночной камере с искусственным освещением и закрашенными окнами.

Напомним, Генеральная прокуратура 9 декабря 2016 года завершила досудебное расследование в уголовном производстве в отношении Ефремова.

Он подозревается в совершении умышленных действий с целью изменения границ Украины, в причастности к созданию террористической организации «ЛНР» и завладении имуществом «Луганскуголь».

Печерский районный суд Киева продлил срок содержания под стражей для Ефремова до 22 января 2017 года.
ForUm

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