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За сегодня, 10 января, по состоянию на 18:00 в зоне проведения антитеррористической операции один украинский военный погиб, двое – ранены, сообщает пресс-центр штаба АТО.

Так, на мариупольском направлении из незаконные вооруженные формирования оккупанты вели огонь по Талаковке. Из гранатометов различных калибров – по Марьинке, Водяном, Талаковке и Широкино. Из стрелкового оружия – по Павлополю и Новотроицком. Также по Новотроицком огонь вел снайпер.

На луганском направлении, по данным штаба, противник вел огонь по Новозвановке из минометов и противотанковых ракетных комплексов.

На донецком – из минометов различных калибров по Авдеевке, Крутой Балке, Опытном и Зайцево. По Опытному огонь вела и БМП противника.

Всего с начала суток состоялось 26 обстрелов.
ForUm

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