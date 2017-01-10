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Народный депутат Надежда Савченко заявляет о подготовке еще одного списка пленных, которые должны подлежать обмену. Об этом она заявила сегодня в интервью журналистам в Киеве, комментируя списки пленных, которые она обнародовала на своей странице в Facebook.

«Есть еще список, который я не доработала и не могу опубликовать, потому что не знаю... - это список разыскиваемых, но не понятно, сколько людей может оставаться живыми», - сказала Савченко. По ее словам, «для чего еще нужны были эти списки? Для того, чтобы после этого закончились спекуляции, и ни Москва, ни Киев не могут больше спекулировать обменом».

Савченко убеждена, что эти списки давно надо было сделать открытыми.

Она отметила, что мошенничество и спекуляции по поводу освобождения тех или иных лиц были и прежде. «Но все, что касается жизни, все, что касается помощи, оно святое, и поэтому люди, которые находятся в тюрьмах (есть такое понятие «тюремная почта»), они будут находить друг друга. И мы будем выявлять, где эти люди находятся», – заявила Савченко, сообщает УНИАН.

Народный депутат объяснила, для чего еще нужны эти списки: «Когда Украина захочет когда-то обратиться в Гаагу (Международный уголовный суд. – Ред.) и обвинить Россию в том всем зле, которое она совершила у нас, в Украине, так не будет доказательств – они (россияне. – Ред.) скажут: а нас здесь не было. Поэтому эти списки четко показывают, что они здесь есть, и что они здесь делают».

Напомним, Савченко опубликовала списки пленных и пропавших без вести на Донбассе.

В свою очередь советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что опубликованные нардепом списки заложников некорректные.
ForUm

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