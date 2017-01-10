Движение транспорта на трассе М-16 Одесса – Кучурган возобновлено, сообщает Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

По состоянию на 14:00 10 января продолжает действовать запрет для движения на автодороге М-15 Одесса – Рени с 84 по 306 км.



Также остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на дороге М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416.

Напомним, за сутки 9 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадали 75 граждан, из них один человек погиб.

По данным ГосЧС, по состоянию на утро вторника, 10 января, в Украине на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.