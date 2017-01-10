также в разделеОбщество
10 января. Картина дня 26
СБУ заявляет, что Ефремова удерживают в двухместной камере 19
В прошлом году в зоне АТО 63 военных покончили жизнь самоубийством 23
Убийство Грабовского: в полиции опровергли обнаружение мертвого свидетеля 41
Польша требует от Украины наказать уничтоживших памятник в Гуте Пеняцкой 18
На Закарпатье хлынули туристы: за год – более миллиона 29
СБУ: В списках Савченко есть погибшие и уже освобожденные 72
Сегодня в зоне АТО погиб один военный, двое – ранены 28
Более сотни чиновников проверяют за несвоевременную подачу деклараций 16
Директор санатория «заработала» на воинах АТО более миллиона 32
Савченко заявляет, что у нее есть еще один список пленных 45
В ОБСЕ прокомментировали задержание журналиста с обломками с MH17 66
К выходным в Украине ненадолго потеплеет 29
Руководить морскими портами Украины будет латвиец 52
В Кабмине заверяют, что не допустят перевода бюджетников на неполные ставки 37
Списки Савченко: НВФ требуют освободить Штепу 60
В Польше заявили о «руке Москвы» в вандализме на Львовщине 67
Розенко назвал условие для возобновления соцвыплат жителям Донбасса 36

Движение транспорта на трассе М-16 Одесса – Кучурган возобновлено, сообщает  Управление безопасности дорожного движения ДПД Национальной полиции Украины.

По состоянию на 14:00 10 января продолжает действовать запрет для движения на автодороге М-15 Одесса – Рени с 84 по 306 км.

Также остается ограничение в движении для большегрузного транспорта на дороге М-13 Кировоград - Платоново, км 157 + 216 - км 254 + 416.

Напомним, за сутки 9 января в результате осложненных погодных условий и повышенной аварийной ситуации на автодорогах Украины пострадали 75 граждан, из них один человек погиб.

По данным ГосЧС, по состоянию на утро вторника, 10 января, в Украине на дорогах государственного, регионального значения пробок не зафиксировано.  
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

98
Теги
Ботинки зимние