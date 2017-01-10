По делу депутата от партии «Народный фронт» Сергея Пашинского, который из пистолета прострелил ногу мужчине, подозрение пока никому не объявили. Об этом сообщил прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов.

«У нас у всех участников событий сейчас одинаковый процессуальный статус. Мы никому не объявляли о подозрении, никого не определяли как преступника. После выполнения всех следственных действий, которые зафиксируют конкретно, кто что сделал, кто что нарушил, мы сможем тогда определиться с их статусом», - сказал Чибисов.

Прокурор отметил, что в случае необходимости по делу Пашинского могут провести перекрестный допрос, сообщает 112 Украина.

«Пока не проведен (перекрестный допрос. - Ред.). Перед этим должен установиться, как раз является предпосылкой проведения допроса с участием всех сторон. После того уже определяются обстоятельства, которые являются основанием проведения этого следственного действия. В случае необходимости мы проведем», - сказал он.

«Сейчас спрашивает непосредственно Пашинский. Позже будут проводиться следственные действия с другим окружением. С лицом, получившим огнестрельное ранение, пока не проводятся следственные действия на территории здания прокуратуры», - добавил Чибисов.

Как ранее сообщал ForUm, вечером 31 декабря в одном из сел Васильковского района Киевской области между местным жителем Вячеславом Химикусом и народным депутатом Сергеем Пашинским произошел инцидент, в ходе которого нардеп применил огнестрельное оружие.

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.