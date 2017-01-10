Члены незаконных вооруженных формирований оборудуют на донецком направлении в зоне АТО новые позиции. Об этом рассказал сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

«У Луганского и Новолуганского противник поспешно оборудует новые позиции, минирует территорию, пытается засылать разведгруппы к украинским укреплениям», - сообщил спикер.

Мотузяник напомнил, что за минувшие сутки в результате боевых действий погибших украинских военнослужащих нет, пятеро бойцов получили ранения.