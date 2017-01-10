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Возобновление выплат пенсий и социальных пособий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей состоится после выполнения Минских соглашений в полном объеме. Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Начисление пенсий жителям оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей происходит в полном объеме. К сожалению, украинское государство сейчас не имеет возможности выплачивать пенсии на этих территориях. Единственный путь к восстановлению выплат на оккупированных территориях – это полная их деоккупация и восстановление действия там украинских законов и органов государственной власти Украины», - сказал он.

По словам вице-премьера, после восстановления территориальной целостности Украина готова выполнить все обязательства и осуществить все необходимые выплаты пенсий и социальных пособий.

«Еще раз подчеркиваю – все начисления происходят, у нас есть четкие реестры тех людей, которые из-за действий боевиков не могут получить сейчас свои деньги. И мы гарантируем, что после полного выполнения Минских соглашений и восстановления территориальной целостности Украины, все пенсии и социальные пособия людям, которые остались на оккупированных территориях, будут выплачены», - резюмировал    Розенко.
 
ForUm

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