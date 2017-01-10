Президент Украины Петро Порошенко написал незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинцу Роману Сущенко письмо.
Фото письма разместил в Facebook адвокат Марк Фейгин.
Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.
В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.
7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже.
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