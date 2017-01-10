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Президент Украины Петро Порошенко написал незаконно удерживаемому в российской тюрьме украинцу Роману Сущенко письмо.

Фото письма разместил в Facebook адвокат Марк Фейгин.

Напомним, Сущенко задержали 30 сентября 2016 года в Москве.

В ФСБ заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины и собирал секретные сведения о деятельности вооруженных сил и нацгвардии России. В то же время в Минобороны Украины назвали данное заявление провокацией.

7 октября следствие предъявило ему официальное обвинение в шпионаже. 
ForUm

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