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Судьи, которые будут рассматривать спор Украины и РФ в органе, созданном международным трибуналом ООН по морскому праву, должны принять решение ориентировочно не раньше 2019 года и не позднее 2021 года.

Об этом в интервью Европейской правде заявила заместитель министра иностранных дел по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль.

Трибунал по украинскому вопросу был формально создан в декабре 2016 года.

«Мы закончили все необходимые досудебные процедуры. То, что РФ согласилась на создание арбитража и трибунала; то, что они принимали участие в отборе арбитров – все это дает нам надежду на более серьезное отношение к его решению», - заявила Зеркаль.

Она также сообщила, что Украина довольна арбитрами, отобранными для участия в трибунале. «На каждого возможного арбитра подбиралось досье, рассматривались его решения, публикации, высказывания. Тот арбитраж, который сформирован сейчас, нас абсолютно устраивает», - заявила дипломат.

Зеркаль отметила, что о решении вопроса принадлежности Крыма речь не идет – трибунал не будет его рассматривать. Не идет речь и о делимитации границ.

«Трибунал будет рассматривать претензию Украины на невозможность пользоваться своими природными ресурсами, на невозможность защищать экологию Черного моря, на невозможность проводить навигацию в рамках Керченского пролива, на нарушение Россией правил относительно строительства Керченского моста и других переходов, и в связи с этим – нарушение экобаланса в Черном море, на неконтролируемый подъем археологических ценностей возле Крыма. Мы хотим реституции своих прав, то есть восстановления права на использование морской прибрежной зоны, которая, согласно соответствующей конвенции, принадлежит Украине», - пояснила она.

В случае принятия данного решения оно станет первым вердиктом международного трибунала по вопросам, связанным с аннексией.

 

 
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