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Совет Международной федерации футбольных ассоциаций принял решение об увеличении количества участников турнира до 48 команд. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

 


 

«Совет ФИФА единогласно принял введение с 2026 года формата проведения чемпионатов мира с участием 48 команд, которые будут разбиты на 16 групп по три команды», - говорится в сообщении.

Новый формат предполагает стадию 1/16 финала, куда выйдут две из трех команд из группы.  Так, общее количество матчей на чемпионатах мира увеличится с 64 до 80.  
ForUm

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