Совет Международной федерации футбольных ассоциаций принял решение об увеличении количества участников турнира до 48 команд. Об этом сообщает пресс-служба организации в Twitter.

The FIFA Council unanimously decided on a 48-team #WorldCup as of 2026:

16 groups of 3 teams. Details to follow after the meeting. — FIFA Media (@fifamedia) 10 января 2017 г.





«Совет ФИФА единогласно принял введение с 2026 года формата проведения чемпионатов мира с участием 48 команд, которые будут разбиты на 16 групп по три команды», - говорится в сообщении.

Новый формат предполагает стадию 1/16 финала, куда выйдут две из трех команд из группы. Так, общее количество матчей на чемпионатах мира увеличится с 64 до 80.