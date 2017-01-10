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Народный депутат от партии «Народный фронт» Сергей Пашинский заявил, что применил огнестрельное оружие обоснованно. Об этом он написал в Facebook. 

«Друзья спрашивают меня, поступил бы я точно также, если бы ситуация повторилась, учитывая то количество грязи, которое вылилось на меня за последнюю неделю? Скажу так. Каждый год в Украине происходит сотни убийств, тысячи случаев нанесения тяжелых телесных повреждений, 80% из них – в состоянии алкогольного опьянения. 2/3 этих преступлений совершаются не с целью ограбления или мести, они являются исключительно хулиганством», - заявил нардеп.

Ежегодно тысячи людей страдают от пьяных хулиганов, добавил он. 

«И если хотя бы 5% таких «химикусов» будут знать, что на попытку насилия они могут получить адекватный ответ, и это их остановит, а я верю, что так и будет, то я сделал все правильно», - считает Пашинский. 

Напомним, во вторник, 10 января, Пашинский вызван на допрос в прокуратуру.

Вечером, 31 декабря, в одном из сел Васильковского района местный житель Вячеслав Химикус напал на народного депутата Сергея Пашинского, который защищаясь, применил огнестрельное оружие.  

В свою очередь Химикус заявил, что народный депутат открыл огонь без предупредительного выстрела вверх.

Уголовные производства, возбужденные по факту инцидента с участием Пашинского, передали в Киевскую областную прокуратуру.
ForUm

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