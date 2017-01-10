В 2016 году Закарпатье посетили более миллиона туристов, что примерно на 20% больше, чем в 2015-м.

Такую информацию обнародовал глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль в интервью областной газете «Новини Закарпаття», сообщает пресс-служба чиновника.

Говоря о причинах увеличения потока туристов, председатель ОГА отметил: «Здесь простая арифметика. Количество туристов увеличивается, если есть хорошие дороги, есть на что посмотреть и есть где вкусно поесть. После того как мы отремонтировали дорогу к Синевирскому озеру, количество туристов здесь увеличилось в семь раз! После восстановления дороги в Колочаву сюда также стали приезжать в несколько раз больше людей».

Кроме того, он отметил, что в области восстанавливают старые фестивали и начинают новые, например, Дни добрососедства с румынским уездом Марамуреш восстановили через 14 лет.

Как сообщал ForUm, в прошлом году вернули государству уникальный Музей леса и сплава на Черной реке.

