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В «ДНР» утверждают, что 17 жителей Славянска являются членами общественного движения «Донецкая Республика». Об этом заявил «председатель народного совета» «ДНР» Денис Пушилин, сообщает ДАН.

«Семнадцать жителей Славянска на сегодня являются членами общественного движения «Донецкая Республика», – сказал он.

При этом Пушилин заявил, что первичные ячейки общественного движения «Донецкая Республика» вслед за Славянском могут открыться и в других подконтрольных киевской власти городах.  
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