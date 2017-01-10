Правоохранители подозревают, что владелец квартиры в Сумах, в которой 9 января произошел взрыв, намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.
Проверяются также и другие версии причины взрыва.
Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром по проспекту Михаила Лушпы в доме № 52 в однокомнатной квартире на первом этаже.
Среди пострадавших – хозяин квартиры, который в настоящее время находится в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации.
Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и специалисты газовой службы, причиной взрыва стала утечка бытового газа.
В результате действий 26-летнего мужчины повреждена его квартира и соседское жилье - взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж.
Сейчас молодой человек находится в реанимации, ему диагностирован «термический ожог пламенем лица, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2-3 степени».
К медикам обратились еще двое жителей этого же дома. Им была предоставлена вся необходимая помощь без дальнейшей госпитализации.
По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
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