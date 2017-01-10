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Правоохранители подозревают, что владелец квартиры в Сумах, в которой 9 января произошел взрыв, намеренно открутил на кухне гибкий шланг от системы газоснабжения, соединяющийся с бытовой газовой плитой, после чего поджег. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Проверяются также и другие версии причины взрыва.

Напомним, взрыв бытового газа произошел в понедельник утром по проспекту Михаила Лушпы в доме № 52 в однокомнатной квартире на первом этаже.

Среди пострадавших – хозяин квартиры, который в настоящее время находится в реанимации с ожогами, и двое его соседей, которым медики оказали помощь без дальнейшей госпитализации.

Как выяснили вызванные на место происшествия сотрудники полиции, спасатели и специалисты газовой службы, причиной взрыва стала утечка бытового газа.

В результате действий 26-летнего мужчины повреждена его квартира и соседское жилье - взрывом разрушены межкомнатные перегородки и стена между квартирами, а также повреждены двери в двух других квартирах первого этажа в этом же подъезде. Взрывной волной выбиты стекла в окнах подъезда с 1 по 4 этаж.

Сейчас молодой человек находится в реанимации, ему диагностирован «термический ожог пламенем лица, верхних и нижних конечностей 2-3 степени, площадь ожога около 20%, ожоговый шок 2-3 степени».

К медикам обратились еще двое жителей этого же дома. Им была предоставлена ​​вся необходимая помощь без дальнейшей госпитализации.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по признакам ч.2 ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).

ForUm

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