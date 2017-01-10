В Украине с 10 января начинается регистрация на пробное внешнее независимое оценивание по украинскому языку и литературе и еще одному предмету по выбору.

Об этом сообщает пресс-служба Украинского центра оценивания качества образования.

«В 2017 году пробное ВНО состоится 1 и 8 апреля», - говорится в сообщении.

Зарегистрироваться для участия в пробном внешнем независимом оценивании можно будет на сайтах региональных центров оценивания качества образования. Регистрация продлится с 10 по 31 января 2017 года.

Каждый пользователь может принять участие в одном из предложенных в тот или иной день предметов по выбору. В соответствии с графиком проведения, 1 апреля состоится пробное внешнее оценивание по украинскому языку и литературе, 8 апреля - по другим предметам (истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, английскому, испанскому, немецкому, русскому, французскому языков).

Участие в пробном внешнем независимом оценивании является платной услугой для участников и неприбыльной для организаторов и проводится за средства физических и юридических лиц. Стоимость одного тестирования для одного участника определяет каждый региональный центр оценивания качества образования отдельно. Эта информация размещена на сайтах региональных центров оценивания качества образования.