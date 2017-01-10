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Избранный президент США Дональд Трамп предложил своему зятю Джареду Кушнеру занять пост одного из старших советников в Белом доме, сообщает ВВС.

35-летний Кушнер активно участвовал в избирательной кампании Трампа, на посту в Белом доме ему придется заниматься вопросами как внутренней, так и внешней политики.

У Кушнера, как и у Трампа, нет опыта государственного управления.

Его назначение на должность в администрацию президента не стало неожиданностью, однако вызвало противоречивую реакцию. Американские СМИ отмечают, что пока неясно, не нарушает ли это назначение закона, запрещающего кумовство, и не приведет ли оно к конфликту интересов.

«Джаред внес огромный вклад и был доверенным советником в течение всей кампании и переходного периода, и я горжусь, что он будет занимать ключевую роль в моей администрации», - заявил Трамп.

Как и Трамп, его зять занимается бизнесом на рынке недвижимости в Нью-Йорке. Он унаследовал свою девелоперскую империю от отца, Чарльза Кушнера.

Кроме того, Джаред Кушнер - издатель, в возрасте 25 лет он приобрел газету New York Observer.

Считается, что Дональд Трамп прислушивается к мнению своего зятя.

Во время избирательной кампании Трампа Кушнер руководил интернет-стратегиями и занимался вопросами найма высокопоставленных сотрудников.

В редакционной статье, опубликованной в принадлежащей ему газете New York Observer, Джаред Кушнер, по вероисповеданию иудей, защищал Трампа от обвинений в антисемитизме.
ForUm

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