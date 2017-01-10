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В Одесской области снято ограничение для движения грузовиков.

Как сообщает пресс-служба ГосЧС, с 18 часов 9 января сняты ограничения движения грузовых, крупногабаритных транспортных средств на автодороге Одесса-Мелитополь-Новоазовск (предел Одесской области).

Также в Хмельницкой области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 18 населенным пунктам.

В Николаевской области восстановлен проезд на дорогах местного значения к 8 населенным пунктам.

Напомним, ограничения движения действовали в 5 областях: Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской. 
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