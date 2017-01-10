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В течение последних суток из Киева вывезли почти 2 тысячи тонн снега. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Активно выполнялись работы по вывозу снега с улично-дорожной сети города. Так, в течение суток вывезено почти 2000 тонн снега», - сказано в сообщении.

Отмечается, что 9 января в столице снег убирали 59 бригад, в состав которых входят 389 человек и 264 единицы техники.

С целью полной очистки дорог столицы от последствий снегопада предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» работают в круглосуточном режиме.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко поручил коммунальщикам убрать снег до вторника, 10 января.
ForUm

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