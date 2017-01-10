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Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 января подписал указ «Об установлении безвизового порядка въезда и выезда иностранных граждан».

Как сообщает пресс-служба президента республики, документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Беларусь на срок не более 5 суток при въезде через пункт пропуска через государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США, Японию и иные государства.

Документ направлен на активизацию путешествий бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут.

Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

 
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