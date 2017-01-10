Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщает ВВС.

Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, «разбило ей сердце». Имени Трампа она не упомянула.

«Это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать», - заявила Стрип.

В телефонном интервью газете New York Times Трамп назвал актрису «поклонницей Хиллари (Клинтон)» и заявил, что не удивлен такой реакцией со стороны «либеральных людей кинематографа».

«В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество, когда он переделал историю 16-летней давности ради того, чтобы изобразить меня в плохом свете. Еще один пример нечестных СМИ!» - написал Трамп в «Твиттере».

Критика и колкости в адрес Трампа звучали и из уст других участников церемонии в Лос-Анджелесе. Так, ведущий вечера Джимми Фэллон сказал, что «Золотой глобус» - это «одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа».