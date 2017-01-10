также в разделеМир
Верховный суд Венесуэлы заблокировал импичмент президента 64
Зять Трампа станет его старшим советником 53
Беларусь вводит пятидневный безвиз для граждан 80 стран 58
В Лос-Анджелесе вручили премии «Золотой глобус» 63
В Иерусалиме грузовик въехал в группу военных 56
Трюдо вслед за Меркель и Олландом решил не ехать в Давос 230
Жертвами холодов в Европе стали уже более 20 человек 86
Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter 67
Стрельбу в аэропорту Флориды устроил бывший военный 121
В Москве была самая холодная ночь в 21 веке 1104
Спецслужбы США:Путин пытался помочь Трампу выиграть выборы 189
Россия сокращает численность войск в Сирии 252
На севере Германии объявлен режим ЧП из-за урагана 78
В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения 45
Установлена личность террориста, устроившего бойню в стамбульском клубе 235
Опубликовано фото подозреваемого в теракте в ночном клубе в Стамбуле 78
По делу о теракте в стамбульском ночном клубе задержаны 12 человек 25
В Багдаде прогремел взрыв: минимум 20 погибших 56

Избранный президент США Дональд Трамп назвал Мерил Стрип одной из самых переоцененных актрис Голливуда в ответ на ее критические комментарии на церемонии вручения премии «Золотой глобус». Об этом сообщает ВВС.

Стрип, получившая награду за выдающиеся заслуги в кинематографе, во время своей речи вспомнила случай, когда Трамп спародировал журналиста с инвалидностью. Это, по словам актрисы, «разбило ей сердце». Имени Трампа она не упомянула.

«Это инстинктивное желание унижать кого-то просачивается в жизнь каждого, когда оно насаждается кем-то могущественным, кем-то, кто представляет общественную платформу. Другие начинают думать, что им тоже можно это делать», - заявила Стрип.

В телефонном интервью газете New York Times Трамп назвал актрису «поклонницей Хиллари (Клинтон)» и заявил, что не удивлен такой реакцией со стороны «либеральных людей кинематографа».

«В сотый раз повторяю, что я никогда не передразнивал репортера-инвалида (и никогда бы этого не сделал), а просто указал ему на его угодничество, когда он переделал историю 16-летней давности ради того, чтобы изобразить меня в плохом свете. Еще один пример нечестных СМИ!» - написал Трамп в «Твиттере».

Критика и колкости в адрес Трампа звучали и из уст других участников церемонии в Лос-Анджелесе. Так, ведущий вечера Джимми Фэллон сказал, что «Золотой глобус» - это «одно из немногих в Америке мест, где еще уважают мнение народа».
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние