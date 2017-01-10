Убытки Евросоюза от введенных санкций против России из-за ее агрессии в Украине, а также от ограничений РФ в ответ в 2015 году достигли 17,6 млрд евро.

Об этом сообщает Немецкая волна со ссылкой на публикацию в австрийском издании Der Standard исследования WIFO, проведенного по заказу Минэкономики Австрии.

«Это привело к потере почти 400 тысяч рабочих мест», - говорится в материале.



Издание приводит данные по разным странам, согласно которым больше всего от санкций пострадала экономика Германии: потери ВВП составили более шести миллиардов евро, или, по другой оценке - около 97 тыс. рабочих мест.

<span title="За втратами ВВП у першій " п'ятірці"="" після="" Німеччини="" з="" великим="" відривом="" йдуть="" Франція,="" Польща,="" Італія="" та="" Чехія."="">По потерям ВВП в первой «пятерке» после Германии с большим отрывом следуют Франция, Польша, Италия и Чехия. По количеству потерянных рабочих мест последовательность другая: Германия немного опережает Польшу, а за ними с большим отрывом следуют Чехия, Франция и Италия.

Der Standard отмечает, что экономистам с WIFO впервые удалось отделить последствия санкций от других факторов, прежде всего - снижение мировых цен на нефть: введение экономических санкций летом 2014 совпало с началом резкого падения цен на энергоносители, что затруднило для экономистов в различных странах подсчет убытков.

При этом экономисты WIFO пришли к выводу, что основная причина экономических потерь в торговле с РФ со стороны ЕС - ухудшение ситуации в экономике самой России, в частности - девальвация рубля, а на долю санкций приходится лишь 44%.

В Берлине представитель Минэкономики Германии, отвечая на вопрос Немецкой волны о новом исследовании WIFO, заявила: «У нас нет своих таких подсчетов, а подсчеты институтов других стран я комментировать не могу».

Напомним, в декабре 2016 года ЕС продлил экономические санкции против РФ.