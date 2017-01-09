В Одессе неизвестные разрушили 3-метровый рождественский дидух. Об этом сообщила и.о. главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская.



В этом году дидух установлен в Одессе впервые.

Сегодня утром выяснилось, что неизвестные разрушили символ Рождества.

Бобровская считает, что акт вандализма совершен целенаправленно.



«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе, и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!» - написала она в Facebook.



