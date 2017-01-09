также в разделеОбщество
За сутки в зоне АТО ранены 5 военных 32
На пост главы Нацполиции претендуют 64 кандидата 61
Журналист вез в Нидерланды обломки МН17 и человеческие останки 119
СБУ нашла 800 псевдопереселенцев на Луганщине 56
Снег в купе: «Укрзализныця» проверит одесские поезда 192
Зубко призвал рестораторов угощать замерзших кофе и чаем 28
Из-за непогоды перекрыли дороги и в западных областях 179
В Николаевской области возобновлено движение транспорта 48
В Украине выпадет до 30 см снега, в горах возможны лавины 144
Авария в Одессе: 35 домов уже с теплом 31
Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному» делу 136
ГосЧС: Пробок на украинских дорогах нет 63
СБУ предостерегла Савченко от публикации списка пленных 127
В 5 областях Украины перекрыты дороги 245
Минэнерго: Энергосистема Украины готова к работе при низкой температуре 59
Улицы Киева убирают более 500 единиц техники 58
Полторак: Виновные в инциденте с отправкой солдат из Мариуполя получат взыскания 165
На пунктах пропуска в зоне АТО ожидают более 400 авто 49

В Одессе неизвестные разрушили 3-метровый рождественский дидух. Об этом сообщила и.о. главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская.

В этом году дидух установлен в Одессе впервые.

Сегодня утром выяснилось, что неизвестные разрушили символ Рождества.

Бобровская считает, что акт вандализма совершен целенаправленно.

«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе, и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!» - написала она в Facebook.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

395
Теги
Ботинки зимние