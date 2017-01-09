В Одессе неизвестные разрушили 3-метровый рождественский дидух. Об этом сообщила и.о. главы Одесской областной государственной администрации Соломия Бобровская.
В этом году дидух установлен в Одессе впервые.
Сегодня утром выяснилось, что неизвестные разрушили символ Рождества.
Бобровская считает, что акт вандализма совершен целенаправленно.
«Русский мир? Вандализм? Культура как она есть? Борьба с украинскими традициями? Был дидух в Одессе, и не стало. Разнесли не только солому по парку, но и погнули конструкцию. Пришли даже с ножницами!» - написала она в Facebook.
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