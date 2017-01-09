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За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, пятеро получили ранения. Об этом заявил сегодня на традиционном ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр Нацбезопасности Украины.

Он отметил, что боевая активность врага вчера была несколько меньше, чем сутками ранее. Так, количество случаев нарушения перемирия уменьшилась вдвое – до десяти. Из них два обстрелы были с применением минометов. Это произошло в одной из самых горячих точек на луганском направлении – в Троицком. Там же днем ​​зафиксирована «работа» вражеского снайпера.

В районе Попасной возле Новозвановки бандформирования обстреливали позиции сил АТО из гранатометов различных систем и стрелкового оружия, в основном в темное время суток. Также по одной вооруженной провокации противник провел в Станице Луганской и Лопаскино.

На донецком направлении участки боевой активности НВФ традиционные: Светлодарская дуга, северные окраины Горловки и Авдеевская промзона. Тяжелое вооружение противник применял во всех трех районах.

У Светлодарска НВФ активно обстреливали военных из БМП. Длительные обстрелы зафиксированы в Авдеевке.

На мариупольском направлении наиболее напряженной обстановка остается на юге –  участке фронта от Павлополя до Широкино.

Всего за минувшие сутки на направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в том числе 8 – из тяжелого вооружения.
ForUm

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