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Служба безопасности Украины выявила в районе проведения антитеррористической операции получения псевдопереселенцами социальных выплат из государственного бюджета. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, оперативники установили, что более 800 граждан Украины получают социальные выплаты из государственного бюджета на территории Станично-Луганского района, хотя постоянно проживают на временно оккупированных территориях.

В связи с этим руководство райгосадминистрации приняло решение о приостановлении таких выплат, в результате чего экономия средств государственного бюджета составила около 4 млн грн.
ForUm

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