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«Укрзализныця» проведет проверку в связи с жалобами пассажиров поезда «Одесса-Ужгород» на неудовлетворительные условия перевозки.

Об этом сообщил глава «Укрзализныци» Войцех Балчун.

«Ни одна жалоба не останется без внимания. В ситуации разбираемся. Поезда Одесского формирования. Во вторник туда едет комиссия от Укрзализныци. Есть вопросы по руководству депо. Проводники жалуются на качество угля. Отобрали пробы, отдали на экспертизу. Пассажиры не должны страдать», - написал он в Facebook.

Балчун также принес извинения пассажирам за дискомфорт.
 
ForUm

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