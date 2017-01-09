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В Херсонской области три собаки насмерть загрызли мужчину, сообщает отдел коммуникации облполиции.

7 января в 20:30 в полицию обратилась 46-летняя женщина и сообщила, что на одной из улиц Голой Пристани обнаружила своего мужа, неподвижно лежавшего на земле. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело мужчины находилось во дворе одного из частных домовладений. Представитель судебно-медицинской экспертизы констатировал смерть мужчины. Предварительная причина смерти – острая кровопотеря от многочисленных укусов собак.

Полицейские выяснили, что хозяева домовладения находятся на отдыхе. На время их отсутствия пострадавший присматривал за хозяйством, кормил живность и собак, которые охраняли двор.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины «Умышленное убийство» с пометкой «несчастный случай». Проводится досудебное расследование.

Напомним, утром на Рождество в селе Кучаков под Киевом четыре собаки повредили решетку вольера, выбежали на улицу и бросились на прохожего. От полученных травм мужчина скончался
ForUm

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