Из-за непогоды действуют ограничения движения транспорта в 4 областях – Винницкой, Ивано-Франковской, Львовской и Одесской. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

«Автомобильных заторов в результате осложнения погодных условий на территории страны нет. Граждан, которые получили обморожения во время пробок, нет», - сообщили в ведомстве.

В двух областях Украины остаются обесточенными 5 населенных пунктов: 4 в Одесской области, (из них 2 н.п. частично и 1 в Херсонской.

В с. Деловое Раховского района Закарпатской области 8 января произошел сход снежной лавины на дорогу местного значения. Жертв, пострадавших и заблокированных автомобилей нет. Дорога расчищена, проезд обеспечен.

За прошедшие сутки для обеспечения проезда и расчистки автодорог привлечены 2557 ед. тех. и 3533 чел.

Развернуто 3924 пункта обогрева. Всего оказана помощь – 26400 гражданам.

В центральных областях Украины прогнозируется снег, в восточных – снег с дождем. В западных областях снег, местами метель. Температура воздуха 7-12 градусов мороза.

Напомним, накануне, 8 января, ограничения движения действовали в 5 областях: Винницкой, Кировоградской, Одесской, Николаевской и Херсонской.