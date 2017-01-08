также в разделеМир
Трюдо вслед за Меркель и Олландом решил не ехать в Давос 133
Жертвами холодов в Европе стали уже более 20 человек 50
Керри раскритиковал Трампа за посты в Twitter 38
Стрельбу в аэропорту Флориды устроил бывший военный 111
В Москве была самая холодная ночь в 21 веке 1012
Спецслужбы США:Путин пытался помочь Трампу выиграть выборы 179
Россия сокращает численность войск в Сирии 246
На севере Германии объявлен режим ЧП из-за урагана 76
В Турции на три месяца продлили режим чрезвычайного положения 45
Установлена личность террориста, устроившего бойню в стамбульском клубе 234
Опубликовано фото подозреваемого в теракте в ночном клубе в Стамбуле 56
По делу о теракте в стамбульском ночном клубе задержаны 12 человек 25
В Багдаде прогремел взрыв: минимум 20 погибших 55
В одном из зданий Ватикана открыли McDonald's 40
В Конгрессе США помешают Трампу отменить санкции против РФ 210
ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Стамбуле 49
На газопроводе возле Баку произошел взрыв 56
В Казахстане обрушилась многоэтажка: девять погибших 124

В Иерусалиме в районе Армон ха-Нацив произошел теракт – грузовик съехал с дороги и врезался в группу израильских военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

В результате теракта убиты четыре человека. Израильские СМИ сообщают о гибели трех девушек и одного юноши. Семь человек находятся в критическом состоянии. Всего ранены 15 человек, передает 112 Украина.

Как сообщается, группа молодых людей – солдат вышла из автобуса в квартале Армон ха-Нацив. Это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом.

Водитель грузовика убит на месте.

Полиция считает случившееся терактом.

С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

11
Теги
Ботинки зимние