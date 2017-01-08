В Иерусалиме в районе Армон ха-Нацив произошел теракт – грузовик съехал с дороги и врезался в группу израильских военнослужащих и гражданских лиц. Об этом сообщает радио «Галей ЦАХАЛ».

В результате теракта убиты четыре человека. Израильские СМИ сообщают о гибели трех девушек и одного юноши. Семь человек находятся в критическом состоянии. Всего ранены 15 человек, передает 112 Украина.

Как сообщается, группа молодых людей – солдат вышла из автобуса в квартале Армон ха-Нацив. Это увидел водитель грузовика Mercedes. Он, не дожидаясь, когда автобус отъедет, разогнался и врезался в группу молодых людей. После этого он въехал в ту же группу людей задним ходом.

Водитель грузовика убит на месте.

Полиция считает случившееся терактом.

С начала года это уже второй теракт в отношении военнослужащих. 3 января в районе Дженина был совершен наезд на служащих пограничной полиции. Ранения получили два человека.