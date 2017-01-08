Несмотря на то, что рейтинги влиятельности политиков по-украински – это в первую очередь хит-парады медиапопулярности, редакция журнала «Корреспондент» все-таки включила в топ-100 людей, обладающих реальным влиянием. О рекордах и спорных позициях рейтинга рассуждает политолог Алексей Красноперов.

«СМИ формируют у читателя и зрителя обманчивое впечатление: чем больше политик мелькает на ТВ или страницах прессы – тем более популярным он является», – утверждает Красноперов.

По его мнению, в реальной политике действуют совершенно другие критерии для определения влиятельности: уровень контактов конкретного политика, задачи, которые он способен решать и эффективность его работы, т.е. список достижений за год.

С учетом этих критериев, незаслуженно высокие места, считает Красноперов, получили такие персоны, как Арсений Яценюк, Сергей Лещенко, Надежда Савченко, Михаил Саакашвили и другие.

«Если формировать рейтинг с точки зрения реального влияния, а не частоты мелькания у Савика Шустера, то на место №6 вместо Саакашвили нужно было ставить народного депутата и близкого соратника президента Игоря Кононенко (№19), заработавшего имидж легендарного «решателя бизнес-вопросов». Или Олега Ляшко (№10), потому что лидер Радикальной партии на протяжении года с парламентской трибуны рвет вышиванку за народ и обвиняет власть во всех народных бедах, а когда нужно, не забывает сдавать свою фракцию в аренду, чтобы помочь АП и Кабмину собрать голоса за бюджет».

Политолог также обращает внимание, что руководителя АП Игоря Райнина, который практически не присутствует в информационном поле, вообще нет в рейтинге.

Зато появление в топ-20 такого политика, как Виктор Медведчук (№17 в рейтинге) выглядит как исключение из правил, отмечает Красноперов.

«Он практически не появляется на ТВ, поэтому его высокая позиция – это точно не результат медиапопулярности, которую часто принимают за влиятельность, – уверен политолог. – Об уровне влияния единственного лидера общественной организации в топ-20 постоянно свидетельствовали дела».

Кроме того, политолог порекомендовал экспертному совету дополнить рейтинг фигурами из числа представителей украинского бизнеса, которые запускают новые проекты, создают новые рабочие места и стараются вовремя платить людям зарплату.

«Хотелось бы увидеть в топ-100 самых влиятельных украинцев тех, кто, несмотря ни на что, продолжает удерживать украинскую экономику на плаву», – пожелал Красноперов.

В заключение он предположил, что «медиаперсоны из числа завсегдатаев ток-шоу Савика Шустера (№51) и других «разговорных» телепрограмм чем дальше, тем больше будут проигрывать в реальном влиянии настоящим людям дела».