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За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, шестеро получили ранения. Это произошло в двух «горячих точках» – трое воинов были ранены около Троицкого во время вражеского минометного обстрела, еще трое – в результате провокаций вблизи Крымского. Такую информацию обнародовал сегодня на ежедневном брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник, сообщает Информационно-аналитический центр СНБО.

«Они уже находятся в больницах, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», - сказал спикер.

По словам Мотузяника, рождественская ночь сказалась сильным увеличением количества обстрелов и провокаций со стороны НВФ.  

«На луганском направлении враг активизировался на всех традиционных «горячих точках». В течение суток оккупанты открыли огонь из минометов в районах Новозвановки, Новоалександровки и Троицкого. Всего боевики выпустили 31 минометную мину по позициям украинских войск. Также почти каждый эпизод нарушения перемирия сопровождался огнем из гранатометов в указанных местах, а еще у Станицы Луганской, Крымского и села Лобачево», - сообщил он.

На донецком направлении ситуация неизменна – главные противостояния происходят в районе донецкого аэропорта на Светлодарской дуге и горловском периметре. Вблизи села Троицкое, недалеко от Горловки, НВФ выпустили 9 минометных мин и стреляли из БМП. Также, кроме провокаций возле поселка Луганское на Светлодарской дуге, одна провокация произошла на окраине Новолуганского. Здесь с 19:18 до 19:40 НВФ применили стрелковое оружие.

На мариупольском направлении НВФ применили минометы и артиллерию. Всего выпустили 6 артиллерийских снарядов и 87 минометных мин.

«Боевики привлекли артиллерию против сил АТО в районе села Водяное, а минометный огонь фиксировался на всем участке – от Марьинки и Павлополя к Талаковке и Широкино. Обстрелы на направлении продолжались в течение всех суток, особенно интенсивно – после 14:00», - отметил Мотузяник.

 
ForUm

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