Президент Украины Петр Порошенко назвал шесть книг, которые произвели сильное впечатление на него в 2016 году. Об этом говорится в Facebook Президента.

«Изданные в 2016-м книги, достойные внимания: «Воспоминания» Павла Скоропадского, «25 побед Украины» Александра Палия, «Тамплиеры» Сергея Жадана, «Secondhand time» Svetlana Alexievich, Антология украинской поэзии ХХ века от издательства «А-ба-ба-га-ла-ма-га» и «Казимир Малевич. Киевский период 1928-1930» Татьяны Филевской», - написал Порошенко.