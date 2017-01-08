В результате взрыва в частном доме в Одессе погибли 2 человека, сообщает пресс-служба ГосЧС.

8 января в 00:50 в Службу спасения «101» поступило сообщение, что в частном одноэтажном жилом доме на ул. Ефима Геллера произошел взрыв с последующим разрушением.

В результате взрыва произошло разрушение строительных конструкций перекрытия и крыши на площади 70 кв.м. с последующим возгоранием. По словам соседей, существовала вероятность того, что под обломками находятся люди.

Спасатели приступили к тушению пожара и разборке конструкций. Во время ликвидации возгорания и разбора завалов была спасена 90-летняя жительница дома. Пострадавшую в состоянии средней тяжести доставили в городскую клиническую больницу № 11.

При разборке завалов также были обнаружены тела 2 погибших мужчин.

Пожар в 01:36 был локализован и в 2:01 полностью ликвидирован. Причина взрыва устанавливается.