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Госсекретарь США Джон Керри заявил, что не считает электронную страничку в Twitter избранного президента Дональда Трампа хорошим способом коммуникации по международным политическим вопросам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC News.

«Я не делаю заявления касательно международной политики в Twitter. Не думаю, что 140 символов позволяют вам адекватно справляться со сложными выборами, которые мы предпринимаем», — сказал Керри, отвечая на вопрос ведущего по поводу твитов Трампа по таким международным темам, как Россия и Тайвань.

Госсекретарь выразил надежду, что власти США изберут другой тип коммуникации. «Однако это зависит от новой администрации», — отметил Керри.

 
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