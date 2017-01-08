За минувшие сутки, 7 января, в зоне АТО шестеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Водяном, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Талаковке, Широкино.

На луганском – из минометов различных калибров по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымском, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении – из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП НВФ обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское. Всего произошло 72 обстрела.