также в разделеПроисшествия
Разведка: НВФ обстреляли Харцызск, есть жертвы 73
АТО: Военные получили ранения у Крымского и Троицкого 108
В Одессе произошел взрыв в доме, есть жертвы 22
На Рождество из-за непогоды на дорогах погибли 5 человек 19
В Украине обесточены 35 сел 16
На Киевщине собаки загрызли участника АТО 143
Из-за непогоды закрыты дороги в Днепропетровской и Николаевской областях 310
Непогода обесточила 71 населенный пункт 35
Непогода закрыла дороги между Херсоном и Николаевом 222
В Харьковской области ДТП забрало шесть жизней 189
В Украине снова зафиксирован птичий грипп 192
В Кривом Роге пьяный мужчина "заминировал" многоэтажку 83
В Измаиле от отравления угарным газом погибли три человека 47
Взрыв в сумской многоэтажке: пенсионер умышленно открыл газ и поджег сигарету 169
В Сумах в многоэтажке прогремел взрыв, есть погибшие 81
Суд арестовал украинца, насмерть сбившего в Польше двух девушек 96
В зоне АТО из-за неосторожного обращения с оружием погибли двое военных 146
За сутки в зоне АТО ранены четверо военных 73

За минувшие сутки, 7 января, в зоне АТО шестеро украинских военнослужащих получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

На мариупольском направлении из 122 миллиметровой артиллерии НВФ вели огонь по Водяном, а из минометов различных калибров – по Марьинке, Павлополю, Широкино и Талаковке. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия – по Павлополю, Красногоровке, Марьинке, Гнутово, Старогнатовке, Водяном, Талаковке, Широкино.

На луганском – из минометов различных калибров по Троицкому и Новоалександровке. Из гранатометов и стрелкового оружия по Лобачево, Новоалександровке, Крымском, Станице Луганской и Новозвановке.

На донецком направлении – из 82 миллиметровых минометов и вооружения БМП НВФ обстреливали Троицкое. А из гранатометов и стрелкового оружия – Пески, Авдеевку, Майорск, Новолуганское и Луганское. Всего произошло 72 обстрела.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

57
Теги
Ботинки зимние