По состоянию на 7:00 8 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Автомобили и автобусы, попавшие в снежный затор на участке автодороги Кринички - Холмске Одесской области, разблокированы. Водителей и пассажиров разместили в местных детских садах и школах (в детском саду с. Кринички – 50 чел., в школе с. Кринички – 20 чел., в школе с. Холмское – 90 чел.)

В пункт обогрева на базе школы в с. Холмское 7 января в 20:20 прибыла колонна автотехники в составе 3-х автомобилей КрАЗ (Пограничной службы), передвижного пункта обогрева на базе ГАЗ-66 с полевой кухней (ГосЧС) и автомобиля ГАЗ-66 (облэнерго) и доставила продукты питания из расчета на 200 человек, теплые вещи и горюче-смазочные материалы для автотранспорта.

Всего, по состоянию на 7:00 8 января ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.