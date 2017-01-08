также в разделеОбщество
В Николаевской области возобновлено движение транспорта 15
В Украине выпадет до 30 см снега, в горах возможны лавины 62
Авария в Одессе: 35 домов уже с теплом 14
Суд разрешил задержать Януковича и Захарченко по «церковному» делу 45
СБУ предостерегла Савченко от публикации списка пленных 80
В 5 областях Украины перекрыты дороги 150
Минэнерго: Энергосистема Украины готова к работе при низкой температуре 54
Улицы Киева убирают более 500 единиц техники 54
Полторак: Виновные в инциденте с отправкой солдат из Мариуполя получат взыскания 136
На пунктах пропуска в зоне АТО ожидают более 400 авто 43
Украина празднует Рождество Христово 82
Сегодня украинцы празднуют Сочельник 222
Харьковский тракторный возобновляет работу 217
Минздрав в ФБ: Импортные лекарства будут "заходить" в Украину за 17 дней 58
Сегодня в Украину придут снегопады, метели, гололед и мороз 323
Рождественский призыв к миру Оксаны Марченко никого не оставил равнодушным 396
Киборги подарили Митрополиту Онуфрию флаг защитников Донецкого аэропорта 103
СБУ изъяла у рейдеров из агрохолдинга сертификаты на 400 килограммов золота 218

По состоянию на 7:00 8 января автомобильных пробок в результате осложнения погодных условий на территории Украины нет, сообщает пресс-служба ГосЧС.

Автомобили и автобусы, попавшие в снежный затор на участке автодороги Кринички - Холмске Одесской области, разблокированы. Водителей и пассажиров разместили в местных детских садах и школах (в детском саду с. Кринички – 50 чел., в школе с. Кринички – 20 чел., в школе с. Холмское – 90 чел.)

В пункт обогрева на базе школы в с. Холмское 7 января в 20:20 прибыла колонна автотехники в составе 3-х автомобилей КрАЗ (Пограничной службы), передвижного пункта обогрева на базе ГАЗ-66 с полевой кухней (ГосЧС) и автомобиля ГАЗ-66 (облэнерго) и доставила продукты питания из расчета на 200 человек, теплые вещи и горюче-смазочные материалы для автотранспорта.

Всего, по состоянию на 7:00 8 января ликвидировано 13 автомобильных заторов в 7 районах Одесской области, из которых высвобождено 262 автомобиля и 5 автобусов.

На остальной территории Украины заторов на автодорогах не возникло.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

44
Теги
Ботинки зимние