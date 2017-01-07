В Украине общее количество частных предпринимателей уменьшилось на 128,402 тысяч, свидетельствуют данные сервиса мониторинга регистрационных данных украинских компаний OpenDataBot.



Об этом сообщает Капитал со ссылкой на сайт сервиса.

Как отмечается, с конца декабря постоянно снижается количество зарегистрированных частных предпринимателей.

Массовое закрытие ФЛП осуществляется в каждой области Украины. Больше всего в: Киевской (17176), Харьковской (12390) и Днепропетровской (11196) области.

Больше закрываются предприниматели розничной (43275) и оптовой (8931) торговли, складских (10798) и транспортных услуг (7040).





