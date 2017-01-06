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Украина увеличила объем отбора газа из подземных хранилищ (ПХГ) в связи с резким похолоданием, начавшимся 6 января.

Об этом написал в Facebook руководитель пресс-службы ПАО «Укртрансгаз» Максим Белявский, сообщает «Апостроф».

«Увеличены объемы отбора газа из хранилищ, прогнозированный суточный режим 100 млн куб. м - 83% от текущих мощностей ПХГ, что достаточно для покрытия нужд украинских потребителей», - цитирует Белявского издание.

 
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